Kalem Suresi okunuşu ve anlamı! Sınavda başarı duası! (Kalem Suresi)

Bu hafta sonu binlerce öğrenci sınava girecek. Sınav zamanları maneviyatını daha da güçlendirmek isteyenler çeşitli dualar okurlar. Bazı dualar vardır ki belli alanlarda çok etkilidir. Sınav zamanlarında da özellikle okunması gereken dualardan biri de Kalem Suresi'dir. Sınavların hemen öncesinde arama motorlarında en çok araştırılan konulardan biri "sınavda başarı duası" olmuştur. Kalem suresi Mekke'de nâzil olmuştur, 52 (elli iki) âyettir. "Nûn" sûresi diye de anılır. Adını ilk âyetindeki "kalem" kelimesinden alır. İşte YKS adayları için Kalem suresinin ayrıntıları...