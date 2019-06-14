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okunuşu ve anlamı! ! (Kalem Suresi)

Yaptığımız işlerin hayırlı olmasını istemenin en doğru yolu dualardır. Dualar hayatımızın her alanında etkilidir. Maneviyatımızı güçlendirmek ve dileklerimizin kabul olması adına ettiğimiz dualar mutlaka yeri ve zamanı geldiğinde kabul olacaktır. Hazır sınav zamanı yaklaşmışken özellikle de yarın YKS sınavı varken, bazı dualar vardır ki çok etkilidir. Özellikle sınav zamanları okunacak olan belli başlı dualar vardır. Bunlardan bir tanesi de ’dir. olarak herkes tarafından bilinen Kalem Suresi’ni özellikle veliler çocukları adına okuyor. Öğrenciler sınav esnasında ter dökerken aileler de okul bahçelerinde onlar için dualar okuyor. Kalem Suresi bu bakımdan en etkili dualardan biridir. İşte Kalem Suresi’nin okunuşu ve Türkçe anlamı!

Giriş Tarihi: 14.6.2019 15:34
Kalem Suresi okunuşu ve anlamı! Sınavda başarı duası! (Kalem Suresi)

Bu hafta sonu binlerce öğrenci sınava girecek. Sınav zamanları maneviyatını daha da güçlendirmek isteyenler çeşitli dualar okurlar. Bazı dualar vardır ki belli alanlarda çok etkilidir. Sınav zamanlarında da özellikle okunması gereken dualardan biri de Kalem Suresi'dir. Sınavların hemen öncesinde arama motorlarında en çok araştırılan konulardan biri "sınavda başarı duası" olmuştur. Kalem suresi Mekke'de nâzil olmuştur, 52 (elli iki) âyettir. "Nûn" sûresi diye de anılır. Adını ilk âyetindeki "kalem" kelimesinden alır. İşte YKS adayları için Kalem suresinin ayrıntıları...

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Kalem Suresi okunuşu ve anlamı! Sınavda başarı duası! (Kalem Suresi)
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