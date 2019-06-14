Kaz yumurtalarını çalan hırsız tilki çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Samsun Canik'te yetiştirdiği kazların yumurtalarının çalınmasından bıkıp hırsızı yakalamak için bahçesine güvenlik kamerası taktıran kişi gördüklerine inanamadı. İlçeye bağlı Teknepınar Mahallesi'nde yaşayan Onur Pusaoğlu'nun kazlarının yumurtlama döneminde hırsızı yakalamak için kümesin bulunduğu bahçeye güvenlik kamerası taktı. Yumurtalar yine çalınınca güvenlik kamerası kaydını inceleyen Pusaoğlu, aradığı hırsızın tilki olduğunu belirledi. Pusaoğlu, "Hırsızı bulmak için lastiğin içine 2 tane yumurta koydum. Akşam hem güvenlik kamerası ile hem de balkonda kim gelecek diye uzun süre bekledim. Ama kimse gelmeyince uyudum. Sabah kalktığımda 2 yumurtanın da olmadığını gördüm, Hırsız meğerse tilkiymiş. Tilki yumurtanın birisini yedi, diğerini ise kırmadan götürdü. Diğer yumurtayı yavrusuna götürdüğünü düşünüyorum. Tilkinin yeniden gelirse diye ona ekmek bırakmaya başladım" dedi.