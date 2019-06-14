Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava durumu nasıl olacak? 14 Haziran

Ülkemizde genelinde etkisini gösteren sıcak havalar, bir süreliğine yerini sağanak yağışa bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemiz geneline ilişkin yayımladığı son dakika hava durumu raporlarında, İstanbul başta olmak üzere birçok il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağını açıklayan MGM, yağışla beraber kuvvetli rüzgara karşı da vatandaşları uyardı. Öte yandan, Trabzon ve Rize başta olmak üzere oluşabilecek yıldırım, dolu, yağış ve ani sel ile su baskınlarına karşı vatandaşların tedbirli olmasına dikkat çekildi. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 14 HAZİRAN

Haberimizin detaylarından 14 Haziran 2019 Cuma günü Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine ulaşabilir, İstanbul başta olmak üzere birçok il için son verileri görüntüleyebilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;