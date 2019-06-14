‘Oğlumun cenazesini istiyorum’

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İSTANBUL Güngören'de 6 yıl önce baltayla öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak ormana gömüldüğü iddia edilen ancak hâlâ cesedi bulunamayan Hakan Öner'le ilgili dava sürüyor. Hakan Öner, bir hastanede refakatçi oldukları sırada tanıştığı evli Nurşen Ekici ile bir süre gönül ilişkisi yaşamış, Ekici'nin kocası, babası ve erkek kardeşleri tarafından öldürülmüştü. 2 gün boyunca çekyatın baza kısmında saklanan ceset, banyoda parçalara ayrıldıktan sonra poşetler içinde valizle Arnavutköy'deki ormanlık alana gömülmüştü. Kazı ve araştırmalarda Öner'in cesedi bulunamadı. Olaydan sonra tutuklanan Bilal Ekici, Salim Ekici ve Muzaffer Ekici hakkında "Canavarca hisle veya acı çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Tutuklu Ahmet Ekici ile Naciye Ekici hakkında da "Öldürme suçuna azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Cihan Ekici, Gökhan Ekici, Nurşen Ekici ve Talip Çini hakkında ise "Öldürme suçuna yardım etme" suçundan 20 yıla kadar hapis cezaları talep edildi. Duruşma çıkışı anne Fatma Öner, gözyaşları içinde şunları söyledi: "Oğlumu suçsuz yere öldürdüler. Benim oğlum yardım etmek için gitmiş. Hakan onlarla birlikte kızı arıyor. Annesi Türkçe bilmiyor diye yardımcı oluyor. Tanık Kenan 'Kız benim yanımdaydı Hakan'ı öldürdüler' diyor. Hakan'ın bir suçu yokmuş. Baba itiraf etti. 'Biz yaptık' diye. Arnavutköy'de hep kazdılar ama cenaze yok bulunamadı. Hakan'ın cenazesini istiyoruz. Oğlumun mezarı olsun istiyorum."