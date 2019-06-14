Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > POMEM 10 bin polis alımı ne zaman? 2019 POMEM başvuru şartları nelerdir?

10 bin ne zaman? 2019 nelerdir?

alımları 2019 yılında da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. 10 bin ne zaman başlayacak merak edildi. Binlerce polis olmak isteyen aday POMEM alımları başvuru sürecini öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 12.500 polis alımı duyurusu yapmıştı. Polis olmak isteyenler KPSS, yaş veya boy şartı gibi şartlarını araştırmaya başladı. 25. Dönem POMEM başvuru tarihleri henüz belli olmadığından şartlar henüz açıklanmadı. Ancak bir önceki POMEM alım sürecinde adaylarda aranan şartlar haberimizin detaylarında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 14.6.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 14.6.2019 10:11
POMEM 10 bin polis alımı ne zaman? 2019 POMEM başvuru şartları nelerdir?

Polis alımlarında 2019 yılında başvurular devam ediyor. Binlerce polis olmak isteyen aday ''POMEM alımları ne zaman?'' Sorusuna yanıt arıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) POMEM başvuru şartları araştırılan konular arasındaki yerini koruyor. Yılın belirli dönemlerinde gerçekleşen POMEM polis alımında 10 bin kişi alınacağı duyuruldu. Peki, POMEM başvuru şartları neler? POMEM başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

POMEM POLİS ALIMI 2019

Polislik başvuruları ile ilgili detaylar için ilerleyen sayfalarımızı takip ediniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
POMEM 10 bin polis alımı ne zaman? 2019 POMEM başvuru şartları nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN