POMEM 10 bin polis alımı ne zaman? 2019 POMEM başvuru şartları nelerdir?

Polis alımlarında 2019 yılında başvurular devam ediyor. Binlerce polis olmak isteyen aday ''POMEM alımları ne zaman?'' Sorusuna yanıt arıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) POMEM başvuru şartları araştırılan konular arasındaki yerini koruyor. Yılın belirli dönemlerinde gerçekleşen POMEM polis alımında 10 bin kişi alınacağı duyuruldu. Peki, POMEM başvuru şartları neler? POMEM başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

POMEM POLİS ALIMI 2019

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