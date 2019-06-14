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Mübarek ve Hayırlı Cumalar sözleri burada! 2019 En yeni ve yayınlandı!

Bir Cuma gününe daha girmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Her hafta olduğu gibi bugün de, bireyler en yeni, anlamlı ve resimli ile sevdiklerini hatırlamayı ihmal etmiyor. Yakınları için birbirinden farklı görseller ile Hayırlı Cumalar mesajları arayan bireyler, günün ilk saatlerinden sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Sizler için özel olarak derlediğimiz haberimizde, kısa ve uzun seçenekleri ile ve sözleri görsellerine yer verirken; dualı resimleri koymayı da ihmal etmedik. İşte, 14 Haziran 2019 Cuma günü için sevdiklerinize WhatsApp, Facebook, Instagram veyahut çeşitli sosyal medya üzerinden gönderebileceğiniz görseller... Cumanız mübarek olsun!

Giriş Tarihi: 14.6.2019 08:25 Güncelleme Tarihi: 14.6.2019 08:25
Mübarek Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri burada! 2019 En yeni ve resimli cuma mesajları yayınlandı!

Mübarek Cuma gününe girmenin huzurunu paylaşıyoruz. Bugün de eller semaya açılacak ve dualarla ile ibadetler gerçekleşecek. Bu anlamlı günün coşkusunu sevdiklerine de yaşatmak ve ulaştırmak isteyen bireyler, kısa ve uzun seçenekleri ile resimli için sorgulamalarını yoğunlaştırdı. Sabah saatlerinden itibaren Cuma tebrik mesajları hakkında araştırmalar artış gösterdi. Gerek WhatsApp gerekse çeşitli sosyal medya platformları üzerinden göndermek için ve sözleri araştıran Müslümanlar, yakınlarını hatırlayıp hatırlatmak istiyor.

EN GÜZEL, YENİ VE ANLAMLI RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2019

Haberimizin detaylarından, birbirinden farklı seçenekleri ile Cuma mesajları ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz. Hayırlı Cumalar!

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Mübarek Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri burada! 2019 En yeni ve resimli cuma mesajları yayınlandı!
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