‘Senin nefesine kurban olurum’

YÜREKLERİ ISITTI

İstanbul'da önceki gün Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağmur Pendik, Kartal, Tuzla gibi ilçelerde su taşkınlarına ve trafiğin kilitlenmesine yol açtı. Aşırı yağışların ardından Pendik'te göz yaşartan bir hayat kurtarma sahnesi yaşandı. Papatya Deresi'nde sel sularına kapılan baygın haldeki 1.5 aylık bir kedi yavrusunu gören İBB Yol Bakım Onarım Müdürlüğü'nde görevli Metin Keskin (45) ilk yardım uyguladığı minik yavruyu hayata döndürdü. O anları gösteren video, internette yayıldı ve izleyenlerin yüreğini ısıttı. 22 yıldır İBB'de çalışan 3 çocuk babası Metin Keskin o anları SABAH'a anlattı.



'NEFES ALMIYORDU'

Yolu açmaya çalışırken bir vatandaş, "Tellere asılı bir kedi yavrusu var" dedi. Onu elime aldığımda nefes almıyordu. Hemen İBB'de aldığım ilk yardım dersi geldi aklıma. Yeni doğmuş torunumu düşündüm. Kedi boğulmak üzereydi, can çekişiyordu. O çaresizliği hiçbir zaman gözlerimin önünden gitmiyor. Benim de evlatlarım var ve bu yavru kedi de tıpkı onlar gibi yardıma muhtaç. Önce ağzındaki suyu boşalttım. Sonra suni teneffüs yaparak hayata dönmesine yardımcı oldum. Ayaklarını oynatmaya başlayınca biraz da kalp masajı yaptım. Miyavlama sesi gelince gözyaşlarıma hakim olamadım. Havluya sarıp İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Bakımevi'ne teslim ettim.



'ADINI HALK KOYSUN'

Ben vicdanlı, merhametli bir insanım. Görevimi yaptım. Böyle bir görüntüye kayıtsız kalmam mümkün değildi. Görüntüleri Tokat Zile'den izleyen halam Aysel Ataseven beni arayıp, "Senin nefes veren ağzına kurban olurum" diyerek ağlıyordu. Akraba, arkadaş eş dost kim varsa aradı. En duygulu anlar ise eşim Gülten ve çocuklarım Zeynep, Gökhan ve Mehmet'in akşam, binanın girişinde alkışlarla ve gözyaşlarıyla beni karşılaması oldu. "Seninle gurur duyuyoruz" diyorlardı. Tam olarak sağlığına kavuştuktan sonra yavruyu alıp, ailemizin yeni bir ferdi olarak torunumla birlikte büyütmek istiyorum. Henüz bir isim koymadık. Adını İstanbul halkı koysun. Biz çocuklarımıza, torunlarımıza bu iyilikleri, güzellikleri bırakacağız. Her vicdanlı insanın yapması gerekeni yaptım.



'BU ONLARA DERS OLSUN'

Metin Keskin, hayvanlara şiddet uygulayan kişilere şu mesajı verdi: "Onlar bize Allah'ın emaneti. Merhametli olmamız lazım. Bunlar merhamete ve yardıma muhtaç varlıklardır. Bu anlar da hayvanlara zulmedenlere ders olsun."

