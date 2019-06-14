Sera kredisine 7 bin başvuru

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Enflasyonla mücadele seferberliği kapsamında gıda fiyatlarını aşağıya çekmeye yönelik atılan adımlar meyvesini vermeye başladı. Şubatta devreye alınan Seracılık Finansman Kredisi paketine başvuran 6 bin 905 üreticiden 500'ü bu alana ilk kez yatırım yaptı.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, seracılık alanındaki desteğin amacını, "Modern seracılık altyapısını tesis edecek, üretimi artıracak, kış aylarındaki gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların önüne geçeceğiz" diye açıklamıştı. Paket kapsamında son üç yılın seracılık alanında kullandırılan kredi ortalamasının yaklaşık 3 katı kredi sağlandı. Kredi onayı çıkan ve inceleme sürecinde olan krediler toplamda 1.7 milyar liraya ulaştı. Kredilerde aslan payı domatesin oldu. Krediler kapsamında yatırımlar ve işletme finansmanı ile normal üretime 252 bin ton daha fazla domates üretimi katkısı sağlanmış olacak. Domatesi, 60 bin tonla biber takip ederken, 40 bin ton muz ve 2 bin 500 ton salatalık üretimi için kredi sağlanmış olacak. Toplam 1.7 milyar TL'lik kredinin 875 milyon TL'lik kısmı hesaplara yattı. Seraların modernizasyonu ve yeni sera yatırımları için kullandırılan kredilerin işletme için verilen kısmı son 3 yılda aynı dönemde verilen işletme kredisi ortalamasının 4 katından daha fazla olurken, yatırım için verilen krediler ise son 3 yıl ortalamasının 2 katının üzerine çıktı.SERACILIK kredileri 2 yıla kadar ödemesiz, 7 yıl vadeli olarak kullandırılıyor. Yeni sera yatırımları ve mevcut seraların modernizasyonunu kapsayan krediler yatırım miktarının yüzde 75'ine kadar, yüzde 8.25 faizle sağlanıyor. Ayrıca işletme kredileri de 14 ay vadeli olarak veriliyor.