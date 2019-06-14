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'tan genç girişimcilere 200 bin lira destek! İşte şartlar ve başvuru tarihleri...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu () 6 alanda iş fikri olan genç girişimcilere 200 bin lira destek sağlamak için hazırlıklara başladı. TÜBİTAK () programı 2019 yılı ilk çağrısına başvurular başladı. Peki TÜBİTAK BİGG programı 200 bin lira destek şartları ve başvuru tarihleri neler? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 14.6.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 14.6.2019 10:42
TÜBİTAK'tan genç girişimcilere 200 bin lira destek! İşte şartlar ve başvuru tarihleri...

TÜBİTAK'ın yeni iş fikirlerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) programının 2019 yılı ilk çağrısına başvurular başladı. BİGG Teknogirişim Sermayesi Desteği üst limiti 200 bin lira olarak belirlenirken, yeni iş fikirleri için maddi kaynak arayan genç girişimciler TÜBİTAK'ın 200 bin liralık desteğine yoğun ilgi göstererek Google'da şartlar ve başvuru tarihleriyle araştırmalar yapıyor. Peki 200 bin liralık genç girişimci desteğine başvuru için hangi şartları taşımak gerekiyor ve başvuru şartları neler? Konuya ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. işte detaylar...

TÜBİTAK 200 BİN LİRA DESTEK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İşte detaylar;

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TÜBİTAK'tan genç girişimcilere 200 bin lira destek! İşte şartlar ve başvuru tarihleri...
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