YKS’ye 2.5 milyondan fazla aday girecek

BUGÜN NELER OLDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 2.5 milyondan fazla adayın katılacağını bildirdi. İki oturumlu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 15-16 Haziran tarihlerinde düzenlenecek oturumlarla yurtiçi ve yurt dışındaki sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. 188 sınav merkezinde düzenlenecek sınava ilişkin konuşan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, üç oturumdan oluşan YKS'nin, 188 sınav merkezinde uygulanacağını belirtti. Aygün, "YKS'ye toplam 2 milyon 528 bin 110 aday girecek. Sınavlar için yaklaşık 5 milyon adet kitapçık basılmıştır. 420 şehirlerarası nakil aracı kullanılacaktır. Sınavlarda toplam 692 bin 978 kişi görev alacak" dedi. Diğer taraftan Temel Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 515 bin 91, Alan Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 24 bin 596 aday, Yabancı Dil Testi'nde ise 137 bin 772 aday girecek.Sınava ilişkin tüm güvenlik önlemlerinin alındığını belirten Aygün, "Sınav koordinatörlerimiz, il ve ilçelerde hazırlıklarını tamamladılar. Sınavın güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için tüm güvenlik önlemleri alındı. Bu konuda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile koordineli çalışıyoruz. Gençlerimiz kendilerine güvensinler. Çalışmalarının karşılığını alacaklarına inansınlar. Ailelerimiz de evlatlarının her durumda yanlarında olmalılar" dedi.