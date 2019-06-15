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ne zaman? 2019 Aşure Günü hangi gün?

içinde yer alan ’ne kısa süre kaldı. Vatandaşlar bu mübarek günde ibadetlerini gerçekleştirecek. Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı Müslümanlar için büyük önem arz ediyor. yılında hangi güne denk geliyor merak edildi. Aşure geleneğini uygulayan toplulukların bu güne yükledikleri anlama göre aşurenin içine konan malzeme, yapılış tarihi ve amacı değişiklik gösterir. Peki idrak edilecek? Aşure Günü 2019 yılında hangi güne denk geliyor?

Giriş Tarihi: 15.6.2019 16:27
Aşure Günü ne zaman? 2019 Aşure Günü hangi gün?

Milyonlarca vatandaş Aşure Günü ne zaman sorusunun yanıtını arıyor. 10. Muharrem'e denk gelen Aşure Günü'nde ibadetler gerçekleştirilecek. İslam dininde büyük önem arz eden Aşure Günü tarihine kısa süre kaldı. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir. Muharrem ayında oruç ibadeti de yapılır. Peki Aşure Günü ne zaman? 2019 Aşure Günü hangi gün? İşte detayları…

Aşure/Aşura Arapça'da on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türemiştir. Aşure Günü hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer alıyor.

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Aşure Günü ne zaman? 2019 Aşure Günü hangi gün?
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