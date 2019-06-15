Milyonlarca vatandaş Aşure Günü ne zaman sorusunun yanıtını arıyor. 10. Muharrem'e denk gelen Aşure Günü'nde ibadetler gerçekleştirilecek. İslam dininde büyük önem arz eden Aşure Günü tarihine kısa süre kaldı. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir. Muharrem ayında oruç ibadeti de yapılır. Peki Aşure Günü ne zaman? 2019 Aşure Günü hangi gün? İşte detayları…

Aşure/Aşura Arapça'da on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türemiştir. Aşure Günü hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer alıyor.