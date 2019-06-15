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'ne geri sayım başladı! ne zaman, hangi gün kutlanacak?

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği için geri sayım başladı. Her sene olduğu gibi bu önemli günün yine coşkuyla kutlanması bekleniyor. Yılın en önemli günlerinden birini en verimli şekilde geçirmek isteyen vatandaşlar çeşitli sürprizler ve etkinlikler düzenlemek için hazırlıklarını yapmaya devam ediyor. Babalar Günü'ne çok az bir zaman kala hala hazırlıklarını yapmayan ya da henüz yeni yapacak olanlar içinse Babalar Günü'ne özel hediyeler alternatifleri haberimizin detaylarında saklı. Babaları ya da baba adayları için elinden geleni yapmaya gayret edenler için “ kutlanacak” sorusunun yanıtını derledik. Peki, ne zaman kutlanacak? İşte o tarih...

Giriş Tarihi: 15.6.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 15.6.2019 11:23
Babalar Günü'ne geri sayım başladı! 2019 Babalar Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak?

Yılın en özel ve anlamlı günlerinden biri olan Babalar Günü için geri sayım başladı. Aylar öncesinden babalarına sürpriz yapmak isteyen vatandaşlar bu günü iple çeker hale geldi. Herkes en özel olarak bu güne hazırlanmak isterken babalarını da el üstüne tutmak için çabalıyor. Aynı zamanda Babalar Günü'nün tarihçesini, çıkış şeklini, geçmişini merak edenler bu başlık altından öğrenebilirler. Peki, Babalar Günü ne zaman kutlanacak? İşte 2019 Babalar Günü tarihi...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? 2019 BABALAR GÜNÜ

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği Babalar Günü tarihi geldi, çattı. İşte bu özel gün ile ilgili tüm ayrıntılar;

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Babalar Günü'ne geri sayım başladı! 2019 Babalar Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak?
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