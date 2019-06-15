BİM aktüel ürünler indirim kataloğu dopdolu! 18 Haziran 2019 BİM kataloğunda bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi tüketicinin beğenisine sunuldu. Vatandaşlar 18 Haziran BİM market indirim kataloğunu araştırmaya başladı. Salı günü BİM marketler zincirindeki yerlerini alacak olan birbirinden güzel ürünler uygun ve cazip fiyata raflarda sizleri bekliyor olacak. Gelin birlikte indirimli ürünlerin satıştaki fiyatlarını inceleyelim! BİM markette bu hafta; Meznar 200 gr Hazır Yemek Çeşitleri 3,95 TL. Filiz 350 gr Yumurtalı Uzun Erişte 2,25 TL. Filiz 350 gr Yumurtalı Bukle 2,25 TL. Filiz 350 gr Sebzeli Burgu 2,25 TL. Ofçay 20×15 gr Demlik Poşet Filiz Çay 14,90 TL'den satışa sunulacak. İşte BİM aktüel 18 Haziran 2019 indirim kataloğu…

Gerekli gördüğünüz ürünleri ise, size en yakın BİM markete giderek temin edebilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU 18 HAZİRAN 2019!

BİM marketler zinciri tarafından 18 Haziran tarihleri arasında satışa sunulacak olan indirimli aktüel ürünler listesi açıklandı.

Haberimizin detaylarından birçok kişinin merakla beklediği BİM aktüel ürünler kataloğuna tam liste halinde ulaşabilirsiniz.