Boğaz manzaralı köşk sahibini bekliyor

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İstanbul Üsküdar'a bağlı Çengelköy'de bulunan Boğaz manzaralı özel köşk satılıyor. 893 metrekarelik alanda bulunan 4 katlı köşk, 23 milyon liraya satışa çıkarıldı. Gayrimenkul danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, yabancı yatırımcı ilgisinin KDV muafiyeti ve Türk vatandaşlığıyla ilgili olduğunu belirterek "Ortadoğu'dan üst düzey gelir grubuna sahip kesimin İstanbul Boğazı'ndaki yalı ve köşklere büyük ilgisi var. İstanbul Boğazı'nda yalı fiyatları 30 milyon lira ila 500 milyon lira arasında. 600 yalının yaklaşık 100'ünü yabancılar aldı" dedi.