Çocuğa kan donduran şiddet

BUGÜN NELER OLDU

Datça'ya bağlı Hızırşah Mahallesi Muhtarlığı'na 3 yaşındaki çocuğun annesi ve annesinin birlikte yaşadığı ileri sürülen erkek arkadaşı tarafından dövülüp, tek başına eve kilitlendiği ihbarı yapıldı. Mahalle muhtarı Özay Ermiş, inceleme yapmak üzere söz konusu eve gitti. İçeriden ağlama sesleri gelmesi üzerine Ermiş, mahalleden birkaç kişiyi de yanına alarak, anahtarı üzerinde bırakılmış olan kapıyı açıp, içeri girdi. Oturma odasında her iki gözü de morarmış şekilde ağlarken bulan minik B.T.'nin içler acısı halini gören Ermiş ve beraberindekiler şok yaşadı.Durum savcılığa bildirildi. Çocuğa şiddet uyguladığı belirlenen annesi Ayşe K. ile 2 yıldır birlikte yaşadığı ileri sürülen temizlik işçisi erkek arkadaşı Erdal D. gözaltına alındı. Talihsiz B.T. ise koruma altına alındı.