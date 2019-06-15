Ece Alton kimdir? İşte Garip Filminin Fatoş'u Ece Alton'un şaşırtan son hali...
İlk gösterimi 1986 yılında yapılan, yönetmenliğini Memduh Ün'ün üstlendiği ve sevilen oyuncu Kemal Sunal ile o yıllar küçük bir çocuk olan Ece Alton'un paylaştığı ve Yeşilçam'ın en duygusal filmlerinden denilebilecek Garip filmi tekrar gündeme geldi. Kemal Sunal ile birlikte rol alan Ece Alton'a ilişkin bilgiler ve son hali merak edilerek araştırılmaya devam ediyor. Peki Garip filminin Fatoş'u kimdir? İşte tüm bilgiler...