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kimdir? Ergün Uçucu , neden öldü?

kimdir? Usta oyuncu Ergün Uçucu ölüm haberi son dakika olarak duyuruldu. Usta oyuncunun ölümü sevenlerini derinden etkiledi. Tatlı Cadı gibi önemli projelerde yer alan Ergün Uçucu biyografisi ve hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Ergün Uçucu , neden öldü, ve hangi rollerde yer aldı? Bir süredir rahatsız olan usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş Tarihi: 15.6.2019 14:17
Ergün Uçucu kimdir? Ergün Uçucu kaç yaşında, neden öldü?

Ünlü oyuncu Ergün Uçucu ölüm haberi sevenlerini derinden sarstı. Vatandaşlar internetten '' Ergün Uçucu kimdir, kaç yaşında neden öldü?'' Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Yıllarca TRT'de Uykudan Önce programı ve Tatlı Cadı gibi dizilerde ve filmlerde seslendirme yapan sanatçı, sinema filmi ve dizilerde de rol aldı.Oğlu Canberk Uçucu da kendisi gibi oyuncudur. Ergün Uçucu hakkında merak edilenler sizlerle…

Ergün Uçucu 79 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Canberk Uçucu sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Elveda babam, ustam ve en iyi arkadaşım… Elveda…" Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Ergün Uçucu biyografisi haberimizde yer alıyor.

ERGÜN UÇUCU KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Ergün Uçucu, 22 Mayıs 1940 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Malatyalıdır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Ergun Uçucu, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından biriydi. Yıllarca TRT'de Uykudan Önce programı ve Tatlı Cadı gibi dizilerde ve filmlerde seslendirme yapan sanatçı, sinema filmi ve dizilerde de rol aldı. Oğlu Canberk Uçucu da kendisi gibi oyuncudur.

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Ergün Uçucu kimdir? Ergün Uçucu kaç yaşında, neden öldü?
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