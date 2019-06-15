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Genç kızın feci ölümü kamerada

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.6.2019
Genç kızın feci ölümü kamerada
İstanbul Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde motosikletle seyreden 22 yaşındaki Buse Karabulut, gidon hâkimiyetini kaybederek önce tretuvara ardından da duvara çarptıktan sonra 40 metre sürüklenerek olay yerinde feci şekilde can verdi. Motosikletin de 65 metre sürüklendiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletle seyreden sürücü hakimiyetini kaybederek tretuvara çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle duvara da çarpan sürücü ve motosikletli metrelerce sürükleniyor. Öte yandan, genç kızın kazada hayatını kaybettiğini haber alan yakınları hastaneye geldi. İncelemeler sonucunda Karabulut'un 6 ay önce "alkollü araç kullanmak" suçunda ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Genç kızın feci ölümü kamerada
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