‘Göğüslerimi aldırdım hayatım kurtuldu’

İngiltere'de yaşayan Hayley Minn 23 yaşındayken meme kanserine yakalanma riskinin yüzde 85 oranında olduğunu öğrendi. Bunun nedeni, her 300- 400 kişiden birini etkileyen ve BRCA1 adı verilen bir gen mutasyonu taşıması. Minn yaşadıklarını BBC'ye anlattı: "Babaannem, babam daha 8 yaşındayken meme kanserinden öldü. Ben bunu bilerek büyüdüm. İçim rahat etsin diye bende de BRCA gen mutasyonu olup olmadığını görmek için test yaptırmaya karar verdim. Doktor gelip bizi ofisine sokarken kötü haberler olduğunu anlamıştım. Doktorların önleyici çift mastektomi dedikleri şeye, yani göğüslerimi aldırmaya karar verdim. Daha uzun ömür yaşamayı ve çocuklarımı annesiz bırakmaktansa emzirmemeyi tercih ettim."



'AMELİYAT İZİ BELLİ BELİRSİZ'

13 Şubat 2019'da 27 yaşındayken çifte mastektomi ameliyatı olduğunu vurgulayan genç kız, "Operasyondan sonraki iki gün oldukça zor oldu. Zamanla kendi işlerimi kendim halletmeye başladım. İki hafta ağrı kesici aldım. Göğüs uçlarımda ameliyat izleri ufacık ve belli belirsiz. Bu ameliyat hayatımı kurtardı" dedi.

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