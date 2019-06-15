İmar Barışı'na rekor başvuru! İmar Barışı başvuru süresi uzatılacak mı, son gün ne zaman? İşte tüm detaylar...

İmar mevzuatı gerekliliklerine uymayan yapıların sahiplerine yapı kayıt belgesi verilerek, sorunlara çözüm getirmeyi amaçlayan İmar Barışı sürecine başvurular 10 milyonu bularak rekor seviyeye ulaştı. İmar Barışına halen başvuruda bulunmamış vatandaşlar başvuru süresinin uzatılma ihtimali ve halihazırda belirlenen son başvuru tarihlerini merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. İmar Barışı süreci ile ilgili tüm gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz. İşte başvuru süreçlerine ilişkin tüm bilgiler...

İMAR BARIŞI SÜRESİ UZATILACAK MI?

İşte detaylar;