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'na rekor başvuru! İmar Barışı başvuru süresi uzatılacak mı, son gün ne zaman? İşte tüm detaylar...

İmar mevzuatına aykırı şekilde yapılan yapılara sahip vatandaşlara, devlet tarafından yapı kayıt belgesi verilmesi suretiyle sorunlarının çözülmesi amaçlanan 'na başvurular rekor sayıya ulaştı. İmar Barışı'na başvurmak isteyen vatandaşlarının en merak ettiği konular arasında başvuru süreleri uzatılacak mı ve en son ne zaman başvuru yapılabilir? soruları yer alıyor. İmar Barışı sürecine ilişkin en güncel ve detaylı haberleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki başvuru süresi uzatılacak mı ve halihazırda son başvuru tarihleri ne? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 15.6.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 15.6.2019 12:08
İmar Barışı'na rekor başvuru! İmar Barışı başvuru süresi uzatılacak mı, son gün ne zaman? İşte tüm detaylar...

İmar mevzuatı gerekliliklerine uymayan yapıların sahiplerine yapı kayıt belgesi verilerek, sorunlara çözüm getirmeyi amaçlayan İmar Barışı sürecine başvurular 10 milyonu bularak rekor seviyeye ulaştı. İmar Barışına halen başvuruda bulunmamış vatandaşlar başvuru süresinin uzatılma ihtimali ve halihazırda belirlenen son başvuru tarihlerini merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. İmar Barışı süreci ile ilgili tüm gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz. İşte başvuru süreçlerine ilişkin tüm bilgiler...

İMAR BARIŞI SÜRESİ UZATILACAK MI?

İşte detaylar;

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İmar Barışı'na rekor başvuru! İmar Barışı başvuru süresi uzatılacak mı, son gün ne zaman? İşte tüm detaylar...
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