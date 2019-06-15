BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin yaz tatillerini dolu dolu geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyor. İBB iştiraki Spor İstanbul, "Karneni Getir Buzda Kay" sloganı ile 3 gün boyunca karnesini getiren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine Silivrikapı Buz Pisti'nde 09.00- 18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak buz pateni deneyimi yaşatacak. Dün başlayan spor etkinliğinde öğrenciler, üç gün boyunca ücretsiz buz pateni seanslarına katılarak eğlenceli dakikalar geçirecek. Daha fazla çocuğu buz pateni ile tanıştırmayı hedefleyen etkinlikte öğrenciler, 10.00- 19.00 saatleri arasında alanında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz seanslara katılabilecek. Bu yıl Babalar Günü'ne özel de bir etkinlik düzenleyen Spor İstanbul, yarın, babalarla çocukları buz pistinde bir araya getirecek. "Babamın Karne Heyecanı" sloganı ile gerçekleşecek etkinlikte çocuklar babalarına karne hediyesi olarak "birlikte buzda bir gün" hediye edecek.Öte yandan İBB Meclisi'nde AK Parti Grubu'nun teklifi üzerine oy birliğiyle alınan karar gereği, tüm toplu taşıma araçları hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenci ve sınav görevlileri için ücretsiz olacak. İETT de, bugün ve yarın mevcut seferlere ilave olarak 180 hatta sefer sayısını bin 824'e çıkardı. İstanbul Valiliği de YKS sınavının yapılacağı okulların yakınlarında gürültü kirliliği yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.