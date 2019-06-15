KPSS 2019 ne zaman yapılacak? KPSS Genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri sınav tarihleri

2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'ye girmek ve hayalindeki memurluk kadrosuna atanmak isteyenlerin gündeminde KPSS 2019'un ne zaman yapılacağı var. Yıl boyunca sınav hazırlığını sürdüren adaylar Google arama motorunda KPSS 2019 genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri sınav tarihlerini yoğun olarak araştırıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na ilişkin tüm detayları sabah.com.tr'de bulabilirsiniz. Peki 2019 KPSS ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

KPSS 2019 NE ZAMAN YAPILACAK?

İşte detaylar;