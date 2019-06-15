Şanlıurfa'da katliam gibi kavga: 6 ölü!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Araçla kaçan şüphelilerin çarptığı 2 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Çeltik Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Siverek'te iki grup arasında silahlı kavga
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI!
Kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Araçla kaçan şüphelilerin çarptığı 2 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
Güvenlik güçleri, mahalle ve hastanelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.