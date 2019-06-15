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'da katliam gibi kavga: 6 ölü!

'nın Siverek ilçesinin Çeltik Mahallesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden İzol aşireti mensupları arasında çıkan 4 kişi öldü, bazı kişiler yaralandı. Kavgadan kaçanların içinde bulunduğu otomobilin yolda çarptığı 2 kişi de yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.6.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 15.6.2019 11:56
Şanlıurfa'da katliam gibi kavga: 6 ölü!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Araçla kaçan şüphelilerin çarptığı 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Çeltik Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Siverek'te iki grup arasında silahlı kavga

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI!

Kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Araçla kaçan şüphelilerin çarptığı 2 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, mahalle ve hastanelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.

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Şanlıurfa'da katliam gibi kavga: 6 ölü!
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