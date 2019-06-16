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2 bin rakımda ‘ağlayan gelin’ incelemesi

Giriş Tarihi: 16.6.2019
2 bin rakımda ‘ağlayan gelin’ incelemesi
Tunceli? Valisi Tuncay Sonel, merkeze bağlı Kutudere bölgesinde 2 bin rakımda kayaların arasında her yıl haziran ayında açan ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak adlandırılan ters laleleri yerinde gördü. Daha önce terör olaylarıyla gündeme gelen Kutudere bölgesine İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile gelen Vali Sonel, 2 bin rakımda ters lalelerin bulunduğu alanı gezdi. Sonel, "Bu eşsiz güzellikler koruma altında. Artık huzur şehri olan Tunceli'mize vatandaşlarımız gelsin, bu doğal güzellikleri görsünler. Yöresel güzelliklerin tadına baksınlar. Hakikaten Tunceli, görülmeye değer bir yöremiz" dedi. Vali Sonel, bir süre önce Ovacık ilçesine bağlı Ağaçpınar köyü kırsalında ters laleleri koparan 3 kişiyi tespit ettirerek kişi başı 60 bin 163'er lira idari para cezası kestirmişti. AA
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2 bin rakımda ‘ağlayan gelin’ incelemesi
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