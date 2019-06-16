Çay bardağına sığmayan kirazlar

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Çanakkale'nin?Lapseki ilçesinde, belediyenin düzenlediği yarışmaya çay bardağına sığmayan büyüklüklerde yetiştirdikleri kirazlarla katılan üreticilerden dereceye girenler ödüllendirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Latif Candan, Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ) Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker ve bir grup ziraat mühendislerinden oluşan jüri, üreticiler tarafından yetiştirilen kirazları tat, aroma, büyüklük, ağırlık, dayanıklılık ve görsellik ölçütleriyle değerlendirdi. 'Ziraat 900' kirazında Nagihan Şen birinci, Samet Şen ikinci, Sedat Yılmaz üçüncü oldu. Diğer kategoride ise birinciliği Cihat Gündüz, ikinciliği Muammer Okutucu, üçüncülüğü Nagihan Okutucu elde etti. Birincilere 2 bin 500'er, ikincilere bin 500'er, üçüncülere de biner lira ödül verildi. AA