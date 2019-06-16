Çocuklarımızla gurur duyuyoruz

Onlar, evlatlarını vatana şehit veren babalar... Bir Babalar Günü'ne daha yine evlat acısıyla giriyorlar. Bugünü yüreklerindeki en derin acıyla geçiriyorlar. 15 Temmuz demokrasi şehitleri; polis Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker ve Batuhan Ergin'in babası Ahmet Ergin duygularını SABAH'la paylaştı:

15 Temmuz gecesi Başkan Tayyip Erdoğan'ı korumak için gittiği Marmaris'te şehit düşen polis Cengiz Eker'in babası Nihat Eker: Babalar Günü çok değerli. Nitekim oğlum şehitlik mertebesiyle beni en yüksek noktaya ulaştırdı. Keşke hayatta olsaydı da bu özel günü beraber kutlasaydık. Terörü lanetliyorum. Oğlumla gurur duyuyorum.

Köprü'de şehit edilen Batuhan Ergin'in babası Ahmet Ergin: Ölene kadar bu acıyı yaşayacağız. Her Babalar Günü ağlayarak mezardan dönüyoruz. Vatanımızın bütünlüğü için birlik ve beraberlik içinde olmalıyız.

YAREN DEMİREL