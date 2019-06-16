Gaspçıyı ‘Zeynep’i yakalattı

Adana'da bir yakınının mezarını ziyaret eden Nazan K. (48), eve dönmek için yürümeye başladı. Bu sırada motosikletiyle önünü kesen Mustafa Yüksel (24), telefonla konuşacağını belirtip kadından cep telefonunu istedi. Nazan K., ise "Telefonum yok" cevabını verdi. Bunun üzerine Yüksel yanında taşıdığı bıçakla Nazan K.'yi tehdit edip omzundaki çantasını alıp, kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği Ekipleri, Nazan K.'nin ifadesini aldı. Gaspçının eşkâlini veren, boynunun alt kısmında da "Zeynep" yazılı dövme bulunduğunu söyleyen Nazan K. beyaz bir motosikletle kaçtığını da anlattı. 10 dakika sonra verilen eşkâle uyan ve boynunda "Zeynep" yazan Mustafa Yüksel yakalandı. Sevgilisinin adını dövme yaptırdığı belirlenen Yüksel'in üzerinde yapılan aramada Nazan K.'ye ait olan bir cep telefonu, bir çeyrek altın ve 70 lira nakit para bulundu.

'PARASIZ KALDIM...'

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Yüksel, "Parasız kalınca gasp yapmaya karar verdim. Çok pişmanım" dedi. Yüksel tutuklanırken gasp edilen eşyalar da sahibine teslim edildi.