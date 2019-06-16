Google'dan İlhan Koman sürprizi! Doodle olan İlhan Koman kimdir ve ne iş yapmaktadır?

İlhan Koman, Türk heykeltraşçılığının önde gelen isimlerinden biridir. Aynı zamanda Avrupa'nın bazı şehirlerinde yaptığı eserler bulunmaktadır. İlhan Koman için Türk heykel sanatının simgelerinden demek yanlış olmaz. İlhan Koman aynı zamanda Türkiye'nin Da Vinci'si olarak da nitelendirilir. 17 Haziran Koman'ın doğum günüdür ve Google'da özel olarak hazırladığı sürprizle İlhan Koman'ın yeniden hatırlanmasına neden oldu. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde ünlü sanatçının hayatıyla ilgili detaylı bilgileri bulabileceksiniz.