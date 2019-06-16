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Google'dan sürprizi! Doodle olan ve ne iş yapmaktadır?

Google, başlangıç ekranında 'a yer vererek sürprize imza attı. Doodle olan ve neden öldü? sorusunun cevabı dün geceden beri vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. İsveç'in başkenti Stokholm'deki Leonardo'ya Selam heykeli İlhan Koman'ın en bilinen eserleri arasında yer almaktadır. Türkiye'de bulunan eserleri arasında en bilineni de Akdeniz Heykelidir. İlhan Koman, 1921 yılında Edirne'de doğmuş bir heykeltraştır. İlhan Koman kimdir ve neden öldü? sorularının cevapları haberimizde...

Giriş Tarihi: 17.6.2019 07:06
Google'dan İlhan Koman sürprizi! Doodle olan İlhan Koman kimdir ve ne iş yapmaktadır?

İlhan Koman, Türk heykeltraşçılığının önde gelen isimlerinden biridir. Aynı zamanda Avrupa'nın bazı şehirlerinde yaptığı eserler bulunmaktadır. İlhan Koman için Türk heykel sanatının simgelerinden demek yanlış olmaz. İlhan Koman aynı zamanda Türkiye'nin Da Vinci'si olarak da nitelendirilir. 17 Haziran Koman'ın doğum günüdür ve Google'da özel olarak hazırladığı sürprizle İlhan Koman'ın yeniden hatırlanmasına neden oldu. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde ünlü sanatçının hayatıyla ilgili detaylı bilgileri bulabileceksiniz.

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Google'dan İlhan Koman sürprizi! Doodle olan İlhan Koman kimdir ve ne iş yapmaktadır?
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