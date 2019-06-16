İlhan Koman kimdir? Google İlhan Koman’ı Doodle yaptı!

Dünya çapında ve Türkiye'de oldukça ünlü olan arama motoru Google, Türkiye'nin Da Vinci'si olarak anılan İlhan Koman'ı Doodle yaptı. Ünlü ismin Doodle olduğunu gören vatandaşlar ise konuyla ilgili araştırmalar yapmaya başladılar. Peki, Türkiye'nin Da Vinci'si olarak da adlandırılan ve 1986 yılında 65 yaşındayken yaşamını yitiren İlhan Koman kimdir? İşte birçok kişinin merak ettiği o sorunun yanıtı…

İLHAN KOMAN KİMDİR? GOOGLE İLHAN KOMAN'I DOODLE YAPTI!

Dünya çapında üne sahip olan İlhan Koman 1921 yılında Edirne'de doğdu. İlhan Koman, 1941 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdi. Resim bölümünde başlayan eğitim hayatında bir yıl sonra aldığı karar ile heykeltraş olmak üzere bölümünü değiştirdi. Belling'in öğrencisi olarak 1945 yılında mezun oldu. Yetenekleri ve yaratıcılığı ile o kadar dikkat çekiyordu ki; 1947-50 arasında Fransa'da Academie Julian ve l'Ecole du Louvre, kapılarını İlhan Koman için açtı. İlk sergisini Paris'te açan İlhan Koman, mutlu ve başarılı olmasına rağmen vatan hasreti daha baskın gelince İstanbul'a geri dönerek, 1958′e kadar İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğretim üyeliği yaptı.

İlhan Koman 1986′da 65 yaşındayken İsveç'in başkenti Stockholm'de hayatını kaybetmiştir. Türk Da Vinci'si olarak nitelendirilen dünyaca ünlü heykeltıraş İlhan Koman'ın 20 yıl içinde yaşadığı ve aynı zamanda atölyesi olan teknesi Hulda, Stockholm'den yola çıkarak iki yıl sürecek olan bir yolculuk ile Türkiye Akdeniz sularına gelmesi planlanan 26 Mart 2009'da limandan ayrılarak serüvenine başlamıştı. Bilime ve sanata yolculuk olarak tanımlanan bu serüven, İlhan Koman'ın en büyük hayallerindendi. Lakin kendisi ile bu zorlu yola çıkacak 8 kişiyi bulamamıştı.