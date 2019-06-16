Moderatör İsmail Küçükkaya kimdir? İsmail Küçükkaya nereli ve kaç yaşında?

Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek tarihi tartışma programı için nefesler tutuldu. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında gerçekleşecek tarihi canlı yayında moderatör İsmail Küçükkaya olacak. Araştırılan konuların birisi de İsmail Küçükkaya kimdir oldu. İsmail Küçükkaya kaç yaşında, nereli? İsmail Küçükkaya evli mi? İşte, İsmail Küçükkaya hakkında merak edilenler..



İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

İsmail Küçükkaya, 1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Kütahya'da gören Küçükkaya, üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.

Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991'de Hürriyet gazetesinde muhabirlik yaparak başladı.

Hürriyet'ten sonra Sabah ve Star gazetelerinde de görev aldı.

2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı, 2003 yılında ise köşe yazarlığının yanı sıra SkyTürk TV Ankara Temsilcisi olarak da çalışmaya başladı.

İsmail Küçükkaya, 2005-2008 döneminde Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi olarak görev yaptı. 2008'de aynı gazetenin genel yayın yönetmeni de oldu.

Küçükkaya, 2013 yılında görevinden ayrıldı. Aynı yılın Eylül ayından bu yana Fox TV'de çalışmakta

Gazeteci İsmail Küçükkaya 10 Temmuz 2016'da evlendi. Gazeteci İsmail Küçükkaya, Samsun'da görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile dünyaevine girdi..