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’da kaç kişi yaşıyor? İşte 2019 İstanbul nüfusu…

’nin en kalabalık kenti olan gerek tarihiyle gerek güzelliğiyle tüm dünyanın dikkatini çeken iller arasında yer alıyor. Özellikle İstanbul nüfusu ise her vakit merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, İstanbul’un nüfusu kaç? İstanbul’da kaç kişi yaşıyor? İşte merak edilen o sorunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 16.6.2019 21:51
İstanbul’da kaç kişi yaşıyor? İşte 2019 İstanbul nüfusu…

İstanbul'da kaç kişi yaşıyor sorusu vatandaşlar tarafından her dönem merak edilen konular arasında yer alıyor. Her dönem göç alan ve Türkiye'nin en kalabalık ili olan İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiye ulaşan nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2018'de 82 milyon 3 bin 882 kişiye ulaşan Türkiye nüfusunun yüzde 18,4'ünü İstanbul'un nüfusu oluşturdu.

İstanbul'un nüfusu 5 yılda 907 bin 257 kişi arttı. Bu dönemde nüfusu yüzde 6,4 artarak 15 milyon 67 bin 724 kişiye yükselen İstanbul, 204 ülkeden 131'ini geride bıraktı.

Belçika (11,5 milyon kişi), Yunanistan (11,1 milyon kişi), Avusturya (8,8 milyon kişi), İsviçre (8,5 milyon kişi) ve Bulgaristan (7 milyon kişi) gibi ülkeler nüfuslarıyla İstanbul'un gerisinde kaldı.

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İstanbul’da kaç kişi yaşıyor? İşte 2019 İstanbul nüfusu…
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