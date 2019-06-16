İzol aşireti içinde kavga: 6 kişi öldü

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Şanlıurfa'nınz Siverek ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Çeltik Köyü'nde yaşayan, İzol aşiretine mensup amca çocukları arasında, dün sabah saat 09.00 sıralarında, arazi nedeniyle kavga çıktı. Daha öncede aralarında husumet bulunan ailelerin kavgasında silahlar da kullanılınca, eski milletvekili 'İzol aşireti' lideri Zülfikar İzol'un yakınları oldukları belirlenen, Hakkı İzol (49, Zozan İzol (42), Meral İzol (42) ve Mustafa Serdar İzol (24) öldü.Kavga sonrasında yaralıları hastaneye götürmek isteyen otomobilin, Karakoyun Köyü yakınlarında çarptığı Rıdvan Buluş (30) ve Serdar Delen"de (31) öldü. Siverek ve Şanlıurfa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, eski milletvekili Zülfikar İzol'un kardeşi Cihan İzol (55), Serhat Ferman İzol (28), Cemal İzol (55) Mehmet Metin İzol (24) ve Yusuf Rojhat İzol (16) tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'si ise Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.Bu sırada hastane önünde de iki taraf arasında arbede yaşandı. Jandarma ve polis olay büyümeden müdahale ederken, hastane önünde zırhlı araçlar eşliğinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis hastane önünde kavga eden taraftarları ayırmak için zaman zaman havaya ateşte açmak torunda kaldı. Güvenlik güçleri, mahalle ve hastanelerde yoğun güvenlik önlemi aldı. Gerginliğin devam ettiği Siverek'e gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kaymakam Mustafa Çiftçiler ve Jandarma Alay Komutanı Sabri Kirişçi ile birlikte Siverek Devlet Hastanesi'ne geçerek yetkililerden bilgi aldı.Lütfü YALGI-Mehmet YILDIRIM