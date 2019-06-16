Türkiye’nin en uzun sahili bitmek üzere

Bursa'nın? Karacabey ilçesindeki Karacabey Boğazı Sahili tamamlandığında 22 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun sahili olacak. Samandağ ve Patara plajlarını geride bırakacak plaj, ince sarı kumu ve pırıl pırıl denizi ile turizmcilerin gözde merkezi olmaya hazırlanıyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, sahilin Marmara'nın incisi olacağını söyledi. Başkan Özkan, "Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla konaklama tesislerini önümüzdeki günlerde hizmete açıyoruz. Buraya bir butik otel, bungalov evler, sosyal tesisleri bir müteşebbis aracılığıyla kazandırmak ve konaklama noktasındaki sorunu da bu tesis vasıtasıyla çözeceğiz" dedi

İHA