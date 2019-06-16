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’nin de ‘tık’ların da birincisi

sadece televizyonun değil dijitalin de birincisi... atv.com.tr, “en çok ziyaret edilen televizyon kanalı sitesi” oldu

MAGAZİN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2019
TV’nin de ‘tık’ların da birincisi
Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olan atv'nin internet sitesi atv. com.tr, TV kanallarının web siteleri arasında "en çok ziyaret edilen televizyon kanalı sitesi" oldu. Televizyon kanallarının internet performanslarını karşılaştıran İnternet Reklamcılar Derneği (IAB)'nin resmi ölçümlerini yapan Gemius raporlarına göre; atv'nin internet sitesi geçtiğimiz mayıs ayında da rakiplerini geride bırakarak en fazla ziyaret edilen TV kanalı sitesi oldu. Mayıs 2019'da atv.com.tr; "Real User", "Page Views", "Unique Browsers" ve "Visits" kategorilerinde tüm rakiplerinin önünde, en çok tercih edilen televizyon internet sitesi olarak tescil edildi.
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TV’nin de ‘tık’ların da birincisi
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