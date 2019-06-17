Aatıf Chahechouhe'dan Çaykur Rizespor'a veda

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da kiralık sözleşmesi sona eren Aatıf Chahechouhe, yeşil-mavili ekibe veda etti.

Aatıf Chahechouhe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geride kalan sezonun ikinci yarısında forma giydiği Çaykur Rizespor'a, taraftarlarına, kulüp başkanına, yöneticilere, sportif direktöre, teknik direktör ve tüm ekibine, tüm kulüp çalışanları ve takım arkadaşlarına kendisine verdikleri destek için teşekkür etti.

Aatıf, "Rize'de harika bir 4 ay geçirdim. Çaykur Rizespor'a gelecek sezon Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe'den yeşil-mavili ekibe transfer olan Aatıf Chahechouhe, 12 maçta 831 dakika görev aldı ve 3 gol attı.