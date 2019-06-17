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Balkondan düşen çocuğun mucize kurtuluşu!

'nın Akyazı ilçesinde apartmanın üçüncü katından düşen çocuk hastaneye kaldırıldı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2019 09:12 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 09:23
Balkondan düşen çocuğun mucize kurtuluşu!

Ailesiyle Yunusemre Mahallesi 4043 Sokak'ta yaşayan Suriyeli Rava el-Hızır (2), evlerinin balkonunda oynadığı sırada 3. kattan düştü.

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAMERALAR KAYDETTİ

Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde küçük çocuğun yere düşmesi ve çevredeki kişinin onu kucaklaması yer alıyor.

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Balkondan düşen çocuğun mucize kurtuluşu!
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