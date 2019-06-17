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Bekçilik alımı yazılı sınav ne zaman? 2019 Bekçilik alımı başvuru şartları nelerdir?

yazılı sınav tarihi adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Binlerce bekçi olmak isteyen aday internetten ‘’ Bekçilik alımı 2019 yazılı sınav tarihi ne zaman, EGM 8 bin nelerdir?’’ sorularına yanıt arıyor. Her dönem yoğun talep gören bekçi alımları yazılı sınav soruları da merak edildi. Haberimizin devamında bekçi alımı yazılı sınav detaylarına ve başvuru şartlarına erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 18.6.2019 02:04 Güncelleme Tarihi: 18.6.2019 02:16
Bekçilik alımı yazılı sınav ne zaman? 2019 Bekçilik alımı başvuru şartları nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü bekçi alımlarına 2019 yılında hız kazandırdı. Binlerce bekçi alımı bekleyen aday yazılı sınav ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. 8 bin bekçi alımı ön başvuruları tamamlandı. Ardından sağlık kontrolü yerlerinin açıklanmasıyla birlikte kontrolden geçen adaylar aynı merkezlerde yazılı sınav için başvuruda bulundu. Peki Bekçilik alımı yazılı sınav ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları neler?

Bekçi alımları tüm ülke genelinde devam ediyor. Haberimizin devamında 8 bin bekçi alımı yazılı sınavları hakkında merak ettiklerinizi okuyabilirsiniz…

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Bekçilik alımı yazılı sınav ne zaman? 2019 Bekçilik alımı başvuru şartları nelerdir?
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