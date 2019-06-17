Bekçilik alımı yazılı sınav ne zaman? 2019 Bekçilik alımı başvuru şartları nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü bekçi alımlarına 2019 yılında hız kazandırdı. Binlerce bekçi alımı bekleyen aday yazılı sınav ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. 8 bin bekçi alımı ön başvuruları tamamlandı. Ardından sağlık kontrolü yerlerinin açıklanmasıyla birlikte kontrolden geçen adaylar aynı merkezlerde yazılı sınav için başvuruda bulundu. Peki Bekçilik alımı yazılı sınav ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları neler?

Bekçi alımları tüm ülke genelinde devam ediyor. Haberimizin devamında 8 bin bekçi alımı yazılı sınavları hakkında merak ettiklerinizi okuyabilirsiniz…