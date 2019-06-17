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ürünler indirim kataloğu GÜNCEL- 2019 BİM kataloğunda bu hafta neler var?

ürünler indirim kataloğu yayına girdi. Vatandaşlar BİM market ‘’ Toptan Fiyatına Perakende Satış’’ sloganıyla yayınlanan 2019 aktüel ürünler listesini merak ediyor. Her hafta müşterisi için hazırladığı kampanyalarda fiyatları uygun tutmaya özen gösteren BİM aktüel, bu hafta ise her gün düşük fiyatlarla bayram öncesi eksiklerinizi tamamlıyor. indirimlerinde yok yok! Haziran ayının ortalarına gelmişken vatandaşlar piknik ve doğa gezmelerine ağırlık verdi. Bu doğrultuda 'İndirimli listesinde bu hafta neler var?' sorusunun yanıtı da bir hayli merak ediliyor. Büyük fırsatları içeren kataloğun tam halini sizler için hazırladık. İşte, 18 Haziran BİM aktüel ürünleri katalog listesi…

Giriş Tarihi: 17.6.2019 12:34 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 12:34
BİM 18 Haziran aktüel ürünler indirim kataloğu GÜNCEL- 2019 BİM kataloğunda bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi tüketicinin beğenisine sunuldu. Vatandaşlar 18 Haziran BİM market indirim kataloğunu araştırmaya başladı. Salı günü BİM marketler zincirindeki yerlerini alacak olan birbirinden güzel ürünler uygun ve cazip fiyata raflarda sizleri bekliyor olacak. Gelin birlikte indirimli ürünlerin satıştaki fiyatlarını inceleyelim! BİM markette bu hafta; Meznar 200 gr Hazır Yemek Çeşitleri 3,95 TL. Filiz 350 gr Yumurtalı Uzun Erişte 2,25 TL. Filiz 350 gr Yumurtalı Bukle 2,25 TL. Filiz 350 gr Sebzeli Burgu 2,25 TL. Ofçay 20×15 gr Demlik Poşet Filiz Çay 14,90 TL'den satışa sunulacak. İşte BİM aktüel 18 Haziran 2019 indirim kataloğu…

Gerekli gördüğünüz ürünleri ise, size en yakın BİM markete giderek temin edebilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU 18 HAZİRAN 2019!

BİM marketler zinciri tarafından 18 Haziran tarihleri arasında satışa sunulacak olan indirimli aktüel ürünler listesi açıklandı.

Haberimizin detaylarından birçok kişinin merakla beklediği BİM aktüel ürünler kataloğuna tam liste halinde ulaşabilirsiniz.

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BİM 18 Haziran aktüel ürünler indirim kataloğu GÜNCEL- 2019 BİM kataloğunda bu hafta neler var?
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