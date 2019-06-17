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sanığı kadın, tahliye kararını duyunca avukatına sarıldı

Antalya'da, birlikte yaşadığı Cengiz Aydın'ı (30) kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada kendisini boğmaya çalışırken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Nurcan Saraç, yurt dışı yasağıyla tahliye edildi. Nurcan Saraç kararı, avukatına sarılarak kutlarken, yakınları sevinç gözyaşı döktü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 11:07
Cinayet sanığı kadın, tahliye kararını duyunca avukatına sarıldı

Olay, Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3930 Sokak'ta geçen yıl 4 Haziran sabahı meydana geldi. Nurcan Saraç ve Cengiz Aydın, 3 yıldır birlikte yaşadıkları evde kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. İddiaya göre, alkollü olan Aydın, kadına saldırdı. Bunun üzerine eline bıçak alan Nurcan Saraç, kendisini yatak odasına kilitleyip polisi aradı. Ancak Cengiz Aydın odanın kapısını kırarak, içeri girdi ve 2 çocuk annesini boğmaya çalıştı. Saraç da elindeki bıçağı, Aydın'ın kalbine sapladı. Ardından 112 Acil'i aradı. Ambulansla hastaneye götürülen Aydın, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Nurcan Saraç, tutuklandı.

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Cinayet sanığı kadın, tahliye kararını duyunca avukatına sarıldı
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