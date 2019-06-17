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Çocukların silahla oyunu kanlı bitti

’da evde buldukları tabancayla oynayan iki kuzenden biri  hayatını kaybetti biri ağır yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2019 23:19
Çocukların silahla oyunu kanlı bitti
Olay, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Ürgenpaşa Mahallesi 36. Sokak'ta meydana geldi. Teyze çocukları olan Ç.S. (13) ile A.S.A. (16), evde buldukları tabancayla oynamaya başladılar. Çocukların oynadığı tabancanın ateş alması sonucu Ç.S. vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı. İddiaya göre olayın şokuyla kendisine yönelttiği tabancanın bir kez daha tetiğine basan A.S.A. ise ağır yaralandı.

Silah seslerinin duyulmasıyla mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ç.S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan A.S.A. ise Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve savcının incelemesinin ardından Ç.S.'nin cesedi Mustafa Kemal Üniversitesi morguna kaldırıldı. Acı haberle yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Çocukların silahla oyunu kanlı bitti
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