İsveçli turist terör estirdi!

Antalya Manavgat'ta Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi'nde yaşanan olay vatandaşların sokağa dökülmesine neden oldu. İsveç uyruklu olduğu öğrenilen bir turist bir anda caddede belirirken, turist daha sonra yolun ortasında gelen araçları durdurdu. Durmak istemeyen bazı araçların camlarını kıran turiste, araç sürücüleri ve evlerinden caddeye çıkan vatandaşlar müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, turisti kelepçeleyerek Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolüne götürdü.