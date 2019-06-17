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emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2019 emekli ikramiyelerine gelecek mi? İşte detaylar...

Enekli vatandaşlara Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen ikramiyeler bu yıl ne zaman yatacak? sorusu tüm emeklilerin zihninde yankılanan bir soru. 2019 yılında 11 - 14 Ağustos tarihlerinde kutlanacak emekliler ikramiyelerine kavuşacak. Peki Kurban Bayramında emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak ve ikramiyelere gelecek mi? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 17.6.2019 17:06 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 17:06
Kurban Bayramında emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2019 emekli ikramiyelerine zam gelecek mi? İşte detaylar...
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Kurban Bayramında emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2019 emekli ikramiyelerine zam gelecek mi? İşte detaylar...
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