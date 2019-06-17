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Müteahhit villasında öldürüldü

ABBAS ÇAKAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2019
Müteahhit villasında öldürüldü
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde müteahhitlik yapan 47 yaşındaki Çelebi Aydas, kendisine ait villada alkol aldığı arkadaşı tarafından sırtından silahla vurularak öldürüldü. İddiaya göre olay şöyle gelişti: Aydas, lüks villasında ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı ile buluştu. İkili alkol aldıkları sırada ismi öğrenilemeyen şüpheli, Aydas'ı tabanca ile sırtından vurdu. Gece geç saatlerde eve gelen bir yakını, Aydas'ı kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Yapılan kontrollerde Aydas'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aydas'ı öldürdüğü iddia edilen şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda kanlı kıyafetler bulunurken, şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
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Müteahhit villasında öldürüldü
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