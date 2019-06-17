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Off-road kazası: 6 yaralı

Giriş Tarihi: 17.6.2019
Off-road kazası: 6 yaralı
Istanbul Kemerburgaz'da düzenlenen bir festivalde kontrolden çıkan off-road aracının kalabalığın arasına dalması sonucu 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre bu yıl üçüncüsü düzenlenen Big Boyz Festivali'nde katılımcı bir firmanın standında sergilenen test aracı henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Aracın hızla kalabalığın arasına dalmasıyla çadırda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kazada can kaybı yaşanmazken, 6 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi için çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle festival iptal edildi.
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Off-road kazası: 6 yaralı
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