Oğluna 19 yıldır kol kanat geriyor

Tekirdağlı 60 yaşındaki fedakâr bir baba, otizmli evladının kullandığı ilaçlar nedeniyle kilo almasının önüne geçmek için oğluyla her gün kilometrelerce yol yürüyor. Muhterem Yıldız, oğlunun bazı hareketlerindeki durağanlık nedeniyle iki yaşındayken götürdüğü doktorda Mertcan'ın otistik olduğunu öğrendi. Önceleri büyük üzüntü yaşayan baba Yıldız, hayatındaki her şeyi oğluna göre programlayıp 19 yaşındaki Mertcan için yaşamaya başladı. Yıldız, "Oğlum otistik olduğu için bazı ilaçlar kullanıyoruz, bu ilaçlar da kendisinde kilo yapıyor. Doktora da danıştık ve yürümesi gerektiğini söyledi biz de bu yüzden her gün yürüyüş yapıyoruz. Bebekliğinden beri hiç elini bırakmıyorum o benim bir tanem" ifadelerini kullandı.Babalar Günü'nün kendisi için buruk geçtiğini ifade eden Yıldız, "Herkesin çocuğu hediye alıp babasının Babalar Günü'nü kutluyor. Bu benim için bir hayal, o yüzden bugünler buruk geçiyor. Mertcan konuşamıyordu, sonradan konuşmaya başladı. Bana ilk defa baba dediğinde gözyaşlarımı tutamadım, ağladım" diye konuştu.