Sele kapılan karı-koca öldü

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Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan Mehmet Öztürk (55) ve eşi Fadime Öztürk (54) hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Ayvatlı köyünde yaşayan Mehmet ile eşi Fatma Öztürk, Danacı köyü yolu yakınlarındaki mandıralarında büyükbaş hayvanlarına baktıkları sırada sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Servis, AFAD, jandarma, belediye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra Öztürk çiftinin cesedi, 2 kilometre uzaktaki Çankırı'ya bağlı Karallı köyü yakınlarında bulundu. Çifte ait 35 büyükbaş hayvan da sele kapılarak telef oldu. Sulakyurt İl Genel Meclis Üyesi Hasan Çoban, sele kapılarak yaşamını yitiren vatandaşın köyün eski muhtarı olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Eşiyle birlikte hayvancılıkla geçimini sağlıyordu. İki katlı evi yerle bir oldu. Devletimizin bütün ekipleri burada, vatandaşımızın yanında" dedi./ SABAH