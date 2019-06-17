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SON DAKİKA - 'de oldu! Ayvacık'taki deprem vatandaşları korkuttu... (Son depremler)

Ege'den gelen son dakika haberine göre 'de korkutan bir meydana geldi. Kandilli Rasatjanesinden yapılan açıklamaya göre depremin Misvak-Ayvacık mevkiinde meydana geldiği belirtildi. Yerin 13.1 kilometre derinliğinde oluşan depremin 4.1 büyüklüğünde olduğu açıklandı. İşte son depremler...

Giriş Tarihi: 17.6.2019 08:14 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 08:14
SON DAKİKA - Çanakkale'de deprem oldu! Ayvacık'taki deprem vatandaşları korkuttu... (Son depremler)
Depremin ardında kısa süreli panik yaşandı. Çanakkale'de saat 07.47'de meydana gelen depremde ilk bilgilere göre can ve mal kaybı olmadığı belirtiliyor.

Ayrıntılar geliyor...

İşte son depremler;

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SON DAKİKA - Çanakkale'de deprem oldu! Ayvacık'taki deprem vatandaşları korkuttu... (Son depremler)
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