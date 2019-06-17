SON DAKİKA - Çanakkale'de deprem oldu! Ayvacık'taki deprem vatandaşları korkuttu... (Son depremler)

Ege'den gelen son dakika haberine göre Çanakkale'de korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasatjanesinden yapılan açıklamaya göre depremin Misvak-Ayvacık mevkiinde meydana geldiği belirtildi. Yerin 13.1 kilometre derinliğinde oluşan depremin 4.1 büyüklüğünde olduğu açıklandı. İşte son depremler...
Giriş Tarihi: 17.6.2019 08:14Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 08:14
Depremin ardında kısa süreli panik yaşandı. Çanakkale'de saat 07.47'de meydana gelen depremde ilk bilgilere göre can ve mal kaybı olmadığı belirtiliyor.