Suriyeli yetimlerin baba özlemi

BUGÜN NELER OLDU

Hatay'da aileleri ya da yakınlarıyla kendi imkânlarıyla kiraladıkları evlerde yaşayan Suriyeli yetim çocuklar, babalarına olan özlemlerini bir nebze de olsa onlardan geriye kalan fotoğraflara bakarak gidermeye çalışıyor. Suriyeli yetimlerden 9 yaşındaki Ahmet İbrahim, iki yaşındayken babasını kaybettiğini, onu fotoğraflarından tanıdığını söyledi. Baba sevgisini yaşayamadığını ve bunun özlemini duyduğunu anlatan İbrahim, "Babamı hep hayallerimde yaşatıyorum. Onu özledikçe fotoğraflarına uzun uzun bakıyorum" diye konuştu. 12 yaşındaki Sümeyye İbrahim de babasını çok az hatırlayabildiğini dile getiriyor. Anne Vefa İbrahim eşinin savaşta ölmesinin ardından en büyüğü 15 yaşındaki 6 çocuğuyla Türkiye'ye sığındıklarını belirterek, "Çocuklar büyüdükçe dertleri de büyüyor. Taşıdığım yük çok ağır" ifadelerini kullandı.Eşini 2.5 yıl önce Halep'te Esed güçleriyle girdiği çatışmada kaybeden Suzan Kaydoh da 6 kız çocuğuyla Hatay'a geldiğini söyledi. En büyüğü 8, en küçüğü 2 yaşında olan kız çocuklarına babasız bakmanın çok zor olduğunu anlatan Kaydoh, "Çocuklarıma babaların eksikliğini her ne kadar yaşatmamak istesem de olmuyor" diye konuştu. Suriyeli yetimlerden 7 yaşındaki Emine Kaydoh ise "Babam öldükten sonra kalbim bomboş kaldı. Ne olursa olsun onun yeri doldurulamaz" dedi.