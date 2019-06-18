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9 aylık hamile eşini hastaneye yetiştirmek isterken yaptı: 5 yaralı

'da rahatsızlanan 9 aylık hamile eşi Ebru Doğan'ı  hastaneye yetiştirmek isteyen  yönetimindeki otomobil, kavşakta başka araçla çarpıştı. Kazada, ile birlikte 5 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2019 11:40

Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Barutkavran köyünde oturan Aykut Doğan (25) rahatsızlanan 9 aylık hamile eşi Ebru Doğan'ın (20) hastaneye götürmek için otomobiliyle yola çıktı. Doğan yönetimindeki 28 NZ 857 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi'nde kavşakta Ali İhsan Karabağ (50) yönetimindeki 70 EZ 176 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Doğan, eşi Ebru Doğan, diğer sürücü Ali İhsan Karabağ ve yanındaki Ahmet Zeybek (19) ile Sebahattin Karabağ (21) yaralandı.

Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ebru Doğan'ın karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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9 aylık hamile eşini hastaneye yetiştirmek isterken kaza yaptı: 5 yaralı
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