‘Avrupa Yılın Müzesi’ne Troya aday oldu

Çanakkale'de 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti girişinde bulunan Troya Müzesi, Avrupa Müze Forumu'nca (EMF) her sene kamusal kalitesi yüksek olarak değerlendirilen müzelere verilen Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'nün (EMYA) 2020 yılı adayı oldu. Merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarında yer alan Troya Müzesi, 3 bin metrekarelik sergi salonları dâhil 12 bin 750 metrekare kapalı alandan oluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen yarışmayla belirlenen proje kapsamında yapımına 2014'te başlanan, 10 Ekim 2018'den itibaren ziyaretçi kabul eden müzenin resmi açılışı, 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Avrupa Konseyi desteğinde faaliyet gösteren EMF tarafından her sene kamusal kalitesi yüksek olarak değerlendirilen müzelere verilen EMYA 2020 yılı adaylığına, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün bağlı birimi Troya Müzesi için başvurulması, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce uygun görüldü. "Çanakkale, Troya Müzesi" adına 10 Mayıs'ta ödül adaylığı için gerekli işlemler yapılarak, başvuru gerçekleştirildi.İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, barındırdığı niteliklerle dünya arkeoloji tarihi açısından da önemli yere sahip müzenin ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını dile getirdi. Dokuz, "Müzemizin gerçekten Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'nü almaya layık olduğu kanaatindeyiz. Bu amaçla da girişimlerimizi yaptık. Bu, Avrupa Konseyi himayesinde EMF tarafından her yıl verilen en uzun soluklu ve Avrupa'nın en prestijli müzecilik ödülü" dedi. Troya'nın uluslararası anlamda önemli bir marka olduğuna işaret eden Dokuz, ödüle layık görülmesiyle müzenin, hem ulusal hem de uluslararası anlamda ülke turizmine ivme kazandıracağını, olumlu katkı sunacağını kaydetti. AA